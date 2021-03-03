Посёлок Ханымей, Ямало-Ненецкий АО, 3 марта, 2021, 19:16 — ИА Регнум. На ямальской ледовой переправе между Ноябрьском и Ханымеем застряли около десятка большегрузов. Об этом сообщил глава администрации поселка Кирилл Скороходов в своём аккаунте сети Instagram.

Www.instagram.com/k.r.skorokhodov/ Screenshot

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«Конечно мы никого в беде не оставим и всем поможем. Не забывайте, начался сезон метелей, погода непредсказуема. Пользуйтесь постоянным проездом, берегите себя, экономия времени не стоит жизни и здоровья», — предостерёг глава Ханымея.

Кирилл Скороходов напомнил, что «зимник» между Ноябрьском и Ханымеем является технологическим проездом и в метель, и в распутицу водителям лучше не рисковать жизнью и транспортом.