Санкт-Петербург, , 20:44 — REGNUM Петербургские «справороссы» заподозрили губернатора Александра Беглова в копировании чужих законопроектов. Это произошло на заседании городского Заксобрания 3 марта, когда были представлены поправки Беглова в Экологический кодекс Петербурга для приведения его в соответствии с федеральными нормами.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«Несколько месяцев назад я как депутат вот это «приведение в соответствие» оформила в виде закона и внесла, отправила губернатору, чтобы привести в соответствия как можно быстрее, так как изменения достаточно давно уже произошли, а мы не отреагировали никаким образом. Так вот мне вы дали отрицательный ответ. Не смог губернатор поддержать мои предложения, хотя они абсолютно идентичны с тем, что мы делаем сейчас. Почему?» — удивилась депутат от «Справедливой России», экс-кандидат в губернаторы Надежда Тихонова.

Представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков попытался объяснить, что заключения губернатора готовят в Юридическом комитете Смольного, соотносясь с пожеланиями профильных комитетов. Но он готов «посмотреть конкретно», что случилось с этим документом и почему Тихонова получила отказ.

«Возможно, был уже [аналогичный] законопроект подготовлен. Причины могут быть разные», — предположил Шестериков.

Тихонова ответила, что, как ей кажется, причина кроется в обратном. «То есть посмотрели, что я правильно отметила, но решили внести от себя, а не от депутатского корпуса. Какой-то странный подход», — считает народная избранница.

Лидер фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев тоже указал, что на законопроекты распространяются нормы авторского права по Гражданскому кодексу РФ.

«Если внесенный законопроект, скажем, губернатора Петербурга текстуально повторяет законопроект, внесенный перед этим Надеждой [Тихоновой], то губернатор Петербурга обязан упоминать автора данного законопроекта в своих пояснительных записках, комментариях и тем более в атрибутах документа. Я это изучал специально», — подчеркнул Ковалев.

Шестерикову также сообщили, что от жителей продолжают поступать жалобы на загрязненный воздух, в частности, на юго-западе Петербурга. В связи с этим, считают депутаты, нужно заниматься решениями этих проблем, а не «косметическими» поправками в законы.

«Не надо быть специальным аппаратом или техникой, чтобы, просто выйдя на улицу, почувствовать, что действительно что-то не так в воздухе», — сказал единоросс Денис Четырбок.