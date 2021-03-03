Людиново, Калужская область, 3 марта, 2021, 17:37 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждён один летальный исход пациента с COVID-19. Об этом сообщает 3 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Фото: pixabay.com Коронавирус

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От осложнений, вызванных COVID-19, умер житель Людиновского района 1946 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 261 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.