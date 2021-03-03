Ереван, , 15:42 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с главой генерального штаба армянских вооруженных сил, генерал-полковником Оником Гаспаряном, отставки которого ранее потребовал премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба главы республики.

«Президент республики Армен Саркисян сегодня встретился с начальником генерального штаба вооружённых сил РА, генерал-полковником Оником Гаспаряном», — говорится в сообщении.

Также указывается, что президент и глава генштаба республики обсудили создавшуюся в связи с последними событиями напряжённую ситуацию в стране и указали, что безопасность и стабильность Армении имеют приоритетное значение.

Кроме того, армянский лидер отметил, что армия страны должна быть предметом всеобщей заботы и потому он продолжит держать ее и ее проблемы в центре своего внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что начальник генерального штаба Армении Оник Гаспарян продолжает исполнять свои обязанности.