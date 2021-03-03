Чебоксары, 3 марта, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Первая декада марта в Чувашии ожидается холодной, зимней. Окончательный переход на плюсовую температуру ожидается в третьей декаде марта, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM После снегопадов в Чебоксарах

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По его прогнозам, март ожидается холоднее обычного. 4 марта в республике прогнозируется шквалистый ветер с порывами до 18 м/с, Чувашию накроют снегопады. При этом будет тепло: в целом ожидается +3 градуса.

7 марта ветер стихнет, но температура упадёт до −10…−15 градусов мороза, а в ночь с 7 на 8 марта вернутся метели. Похолодание продолжится и 11 марта прогнозируется −20…−25 градусов мороза.

Вторую декаду марта погоду будут определять атлантические циклоны, которые обеспечат 0…-5 градусов мороза. Осадки продолжатся.

В третьей декаде марта воздух начнёт прогреваться под влиянием азорского антициклона: днём температура будет подниматься до +5 градусов, но по ночам снижаться до — 12 градусов.