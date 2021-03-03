Ярославль, 3 марта, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Ярославской области с 3 марта снимается часть коронавирусных ограничений. Об этом сообщила администрация Ярославского муниципального района.

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Региональным правительством отменены ограничения по заполняемости отелей. Также с 3 марта снимается запрет на работу граждан старше 65 лет. При этом власти пока что рекомендуют не привлекать пожилых людей на работу.

Массовые мероприятия численностью менее 50 человек теперь можно проводить без согласования с Роспотребнадзором.

Заполняемость театров, кинозалов, спортивных объектов может составлять половину от их общей вместимости. Загруженность спортивных секций, кружков, фитнес-клубов не должна превышать 75%.

Сохраняется требование по обязательному использованию маски в общественных местах.