Стокгольм, , 14:51 — REGNUM 2 марта офицер местной полиции в Крунуберге был приговорен к условному наказанию за кражу пакетов кофе из полицейского отделения. Помимо условного срока, провинившийся сотрудник Полиции Швеции также рискует потерять работу. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Прошлым летом один из старших офицеров в полицейском участке в Крунуберге устал от того, что с кухонного складского помещения в участке постоянно пропадали пакеты с кофе. Чтобы поймать похитителя, он нанес небольшие отметки на пакетах, которые вскоре были обнаружены у осужденного полицейского.

Так как после исчезновения очередного пакета кофе, в участке находился только он, это дало основание провести у него дома обыск, где и была обнаружена пропажа.

2 марта районный суд Векшё приговорил сотрудника полиции к условному наказанию за кражу. Согласно заключению Комитета по расследованию внутренних правонарушений среди полицейских, сотрудник, скорее всего, будет уволен.