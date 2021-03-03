ст. Ищерская, , 13:43 — REGNUM В Чечне произошло ЧП в одном из частных домовладений в станице Ищерская Наурского района. Тела двоих местных жителей без признаков жизни были найдены в доме 1 марта 2021 года. По данному факту организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Предварительно известно, что в помещении был установлен самодельный газовый отопительный прибор. Местные жители могли отравиться угарным газом — такова предположительная причина их смерти.

После окончания проверки следователями будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии в январе 2021 года отравились угарным газом двое жильцов многоквартирного жилого дома в городе Малгобеке.

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