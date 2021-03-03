Москва, 3 марта, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Раскрытие преступлений в сфере информационных технологий находится на невысоком уровне. Об этом в ходе заседания коллегии МВД РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«По ряду направлений динамика не столь позитивная — например, в сфере информационных технологий. За шесть лет их число возросло более чем в 10 раз. Понятно, распространение технологий увеличилось. За этим будущее, но и поле для преступлений, увы, тоже увеличивается. Ваша задача — ответить на этот вызов, защитить граждан и бизнес», — сказал Путин.

По его словам, показатели раскрываемости преступлений должны год от года расти, причём не при помощи набивания статистики, а «благодаря кропотливой работе на земле».