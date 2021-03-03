Санкт-Петербург, 3 марта, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга 3 марта назвали кандидатов на присуждение звания почетного гражданина в 2021 году, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Борис Эйфман

«Поданы документы сейчас на четыре человека», — сказал спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

Среди них: директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский, народный артист России Борис Эйфман, научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрий Васильев и генеральный директор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов.

«Медицина представлена, наука, культура, образование, промышленность. Заксобрание будет принимать решение в преддверии Дня города, в мае месяце. Будут ли избраны — это будет решение всех депутатов Законодательного собрания», — сказал Макаров.

Напомним, депутаты должны будут проголосовать по представленным кандидатурам, они могут выбрать двоих почетных граждан, однако могут решить не выбирать и никого.