Москва, , 12:45 — REGNUM В Кремле советуют не читать прессу, в которой пишется о возможности передачи Курильских островов Японии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не читайте эти СМИ», — сказал Песков.

По его словам, во всех странах, включая японское государства, «очень много экстремистов, очень много приверженцев таких ультравзглядов» и большое число лиц, пытающихся такими взглядами заменить «конструктивный подход» двух стран «к перспективам развития двусторонних отношений».