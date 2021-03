Минск, , 11:44 — REGNUM Wargaming совместно с популярным американским брендом Old Spice проведёт киберспортивный чемпионат по игре World of Tanks. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта сообщают в пресс-службе компании.

Чемпионат под названием World of Old Spice пройдет с 23 по 25 апреля 2021 года в формате «1×1» и станет завершением промо-кампании известного бренда парфюмерно-косметических товаров для мужчин Old Spice, которая стартовала в сети магазинов «Лента». Общий призовой фонд акции составляет пять миллионов игрового золота, а за первые четыре места в турнире организаторы вручат Macbook Air 13 и игровые консоли нового поколения.

Напомним, World of Tanks — это популярный многопользовательский экшен, посвящённый танковым сражениям. Его релиз состоялся в 2010 году.

