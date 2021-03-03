Москва, , 11:00 — REGNUM Совфед одобрил закон, расширяющий право многодетных родителей на получение в приоритетном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

«Многодетная семья должно иметь право взять отпуск в любое удобное время, чтобы всей семьей его провести», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Преимущественное право на отпуск распространится на работников с тремя и более детьми до 18 лет при условии, что младшему — не больше 14 лет.

Сейчас такой льготой могут воспользоваться только многодетные работники, чьи дети не старше 12 лет.

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