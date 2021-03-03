Москва, , 10:58 — REGNUM Предложение расширить действие полисов ОСАГО на случаи повреждения автомобилей по вине сотрудников коммунальных служб руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрей Крупнов расценил как некорректное и противоречащее сути ОСАГО.

«Из предложения депутатов очевидно, что они путают страхование имущества и ответственности. ОСАГО по определению является страхованием ответственности владельцев автомобилей за вред, причинённый ими владельцам других автомобилей. При этом ущерб, причинённый собственному автомобилю, по ОСАГО не компенсируется. Для этого существует страхование имущества, то есть КАСКО применительно к автомобилям», — отметил Крупнов.

Кроме того, по мнению эксперта, реализация норм приведет к росту тарифов ОСАГО, т есть «в конечном итоге водители сами будут оплачивать причинённый им ущерб, а истинные виновники, то есть коммунальные службы останутся не при делах».

Он предложил установить страхование ответственности коммунальных служб за причинение ущерба гражданам.

«И это должны быть не только автомобилисты, потому что падение неубранного снега или сосулек с крыш на головы жителей домов, реки грязной холодной воды вместо мостовых, ядовитые реагенты, уничтожающие обувь и отравляющие животных — это тоже ущерб, который нужно компенсировать», — сказал он.

Тариф по такому страхованию необходимо рассчитывать индивидуально для каждого ГБУ в зависимости от степени риска, которую оно представляет для жителей своего района.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов обратились к руководству ЦБ Эльвире Набиуллиной и Российского союза автостраховщиков с предложением распространить ОСАГО на ситуации с повреждениями автомобиля коммунальщиками.

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