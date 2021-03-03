Петропавловск-Камчатский, , 10:55 — REGNUM В отношении осужденных за взяточничество и посредничество в получении взяток бывшего главы Петропавловска-Камчатского и его брата возбуждено новое уголовное дело сразу по четырём преступлениям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Экс-мэра вновь обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а его брата в посредничестве во взяточничестве.

Следствием установлено, что в 2018 году коммерческая организация передала бывшему главе столицы Камчатки взятку в сумме два млн рублей, за покровительство при проведении благоустройства города. Одним из посредников во взяточничестве являлся родной брат бывшего градоначальника.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года бывший глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко и его брат приговорены судом к реальным срокам лишения свободы. Мэр признан виновным в получении крупной взятки, а его родственник — в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.