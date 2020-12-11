Петропавловск-Камчатский, , 09:37 — REGNUM Бывший глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко и его брат приговорены к реальным срокам лишения свободы. Мэр признан виновным в получении крупной взятки, а его родственник — в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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В ходе следствия обвиняемые во всём признались и рассказали подробности своих преступлений. Так, Иваненко при пособничестве своего брата получил от директора предприятия взятку в сумме 700 тыс. рублей. Взамен компания должна была получить на исполнение контракты по благоустройству города. Интересно, что взятка для мэра должна была составить 1,4 млн рублей. Но брат градоначальника присвоил 700 тыс. рублей себе, за что попал под статью «мошенничество».

Виталий Иваненко попался ещё на одной взятке — в суде был доказан факт получения им ещё 200 тыс. рублей от предпринимателя города.

В результате экс-мэр Петропавловска-Камчатского приговорен судом к 5,5 года лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в четыре млн рублей, его брат — к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 2,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, врио начальника ГИБДД отдела полиции обвинили в получении взятки в Башкирии. По версии следствия, в Учалах 37-летний подозреваемый получил от мужчины 30 тысяч рублей.