Токио, , 10:44 — REGNUM В Японии арестовали граждан США Питера и Майкла Тейлоров, подозреваемых в причастности к организации побега экс-главы автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом 3 марта сообщает агентство Кyodo.

Уточняется, что по решению окружного суда Токио срок ареста подозреваемых на время судебных разбирательств продлится до 12 марта и затем может быть продлен.

По версии следствия, отец и сын Тейлоры в декабре 2019 года встретились в одной из токийских гостиниц с Гоном, бежавшим перед этим из-под домашнего ареста, а затем они все вместе приехали в Осаку (о. Хонсю). После этого в аэропорту города они пронесли бывшего менеджера без досмотра в ящике, предназначенном для звуковой аппаратуры, в частный самолет, вылетевший в Турцию, откуда Гон перебрался в Ливан

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля Питер и Майкл Тейлоры были экстрадированы из США в Японию по запросу прокуратуры Токио.