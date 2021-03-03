Сеул, , 10:29 — REGNUM Встреча представителей Южной Кореи и США по вопросам распределения военных расходов состоится 5 марта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, с южнокорейской стороны во встрече примет участие бывший зампредседатель финансового комитета Чон Ын Бо, с американской — представитель Госдепа США Донна Уэлтон.

В МИД Южной Кореи выразили надежду на то, что представителям двух стран удастся сгладить имеющиеся разногласия и подписать соглашение о разделении военных расходов в кратчайшие сроки.

Напомним, что в марте 2020 года приблизились к заключению многолетнего соглашения о разделении расходов на содержание войск США на Корейском полуострове, предполагающего увеличение на 13% вклада Сеула.

Однако подписать документ не удалось из-за того, что действующий на тот момент президент США Дональд Трамп отклонил предложение Сеула.

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