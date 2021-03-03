Варшава, , 10:12 — REGNUM 2 марта глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау и руководитель внешнеполитического ведомства Норвегии Ине Мари Эриксен Сёрейде провели видеоконференцию, в рамках которой обсудили важные сферы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Польский министр Збигнев Рау подчеркнул, что безопасность остается ключевой областью польско-норвежского сотрудничества.

«Польша и Норвегия являются близкими союзниками и партнерами в НАТО, которые хотят активно действовать в интересах безопасности в европейском и глобальном масштабе. Именно от Североатлантического альянса зависит безопасность Европы», — заявил дипломат, с чего выразила согласие и его норвежская коллега.

Министры также обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в экономической сфере. «Норвегия видит значительный потенциал в экономическом сотрудничестве с Польшей и заинтересована в его активизации», — подчеркнула министр Сёрейде.

«С точки зрения энергетического сотрудничества особое значение имеет реализация нашего двустороннего проекта Baltic Pipe. Также имеются отличные перспективы для двустороннего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, в том числе ветроэнергетики и электромобильности», — прокомментировал переговоры глава польской дипломатии.

В ходе беседы дипломаты также отметили присутствие многочисленной польской общины в Норвегии. Этот факт, по мнению сторон, является важным элементом двусторонних отношений. Министр Сёрейде отметила значительный вклад польских рабочих в экономическое развитие Норвегии и высоко оценила их быструю социализацию в норвежском обществе.