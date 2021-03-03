Чебоксары, , 10:02 — REGNUM В столице Чувашии пройдёт выставка работ чебоксарского художника Никиты Павлова «Переход». Экспозиция будет представлена в культурном центре «Полигон», сообщили ИА REGNUM организаторы проекта.

Выставка откроется 5 марта и будет посвящена творческой эволюции автора, прошедшего через опыт художественного исследования городских пространств, погружения в уличное искусство и соприкосновения с формами городской культуры.

Никита Павлов называет свой стиль абстрактным импрессионизмом, работая с поверхностями стен, встраивая в станковую живопись приёмы граффити, миксуя масло с аэрозольной краской, чередуя насыщенные тона с открытым грунтом холста. Главный «персонаж» работ — город, но при этом в творчестве постепенно растёт роль и значение природы.

Отметим, что Никита Павлов — живописец, график, педагог. Родился в городе Чебоксары (1991), окончил Чебоксарское художественное училище (2011).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в Чебоксарах в культурно-выставочном центре «Радуга» открылась выставка «Парижский Улей глазами Маревны». Она посвящена уроженке республики, которая была одной из муз Монпарнаса. Марья Маревна в своём творчестве объединила кубизм и пуантилизм.

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