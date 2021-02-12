Чебоксары, , 03:48 — REGNUM В Чебоксарах сегодня, 12 февраля, откроется выставка «Парижский Улей глазами Маревны». Она посвящена уроженке республики, которая была одной из муз Монпарнаса, сообщили ИА REGNUM в культурно-выставочном центре «Радуга».

Фрагмент экспозиции в чебоксарской «Радуге» Radugaart.ru

Экспозиция представлена в рамках цикла «Лица Чувашии». Выставка знакомит с уроженкой чувашского края Марией Воробьевой-Стебельской (Маревна) — музой Монпарнаса в период становления мастеров «парижской школы», среди которых — Пабло Пикассо, Анри Матисс, Моисей Кислинг, Хаим Сутин, Амадео Модильяни, Диего Ривера, Марк Шагал, Наталия Гончарова, Михаил Ларионов.

Мария является дочерью польского дворянина Бронислава Стебельского, служившего лесным инспектором в Мариинском Посаде, и актрисы Марии Розанович (в замужестве Воробьева). Девочкой она изучала основы живописи в Тифлисской школе изящных искусств, также училась в Строгановском художественно-промышленном училище. Встреча с Максимом Горьким на острове Капри подарила ей псевдоним Марья Маревна.

Когда ей исполнилось 20 лет, она переехала в Париж и вошла в круг художников и поэтов-завсегдатаев кафе «Ротонда» на Монпарнасе, подружилась с Пабло Пикассо, Хаим Сутиным, Амедео Модильяни, Марком Шагалом, Максимилианом Волошиным, Ильей Эренбургом, Осипом Цадкиным. Здесь же она познакомилась с Диего Риверой и обратилась под его влиянием к кубизму, это знакомство также принесло рождение дочери Марики, которая стала известной мексиканской актрисой.

Марья Маревна в своём творчестве объединила кубизм и пуантилизм, также занималась изготовлением расписных шалей и ручным ткачеством. Выставки работ Маревны прошли в Париже, Женеве, Лондоне, Нью-Йорке. Наиболее крупное собрание произведений находится в музее современного искусства в Женеве. В Россию Маревна «вернулась» мемориальной выставкой в Третьяковской галерее в 2004 году.

Выставка будет работать до 31 марта. Вход свободный.