Ереван, , 10:04 — REGNUM В настоящее время власти Азербайджана удерживают свыше 100 граждан Армении, из-за чего начало диалога между Ереваном и Баку отодвигается. Об этом 3 марта заявил главный уполномоченный Армении по делам диаспоры Заре Синанян в интервью РИА Новости.

Как указал Синанян, во время своего визита в Москву в период с 24 февраля по 2 марта он провел обсуждение данного вопроса в ходе контактов с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.

«Самая главная тема для нас — это возвращение из Азербайджана армянских военнопленных и удерживаемых лиц. И этот вопрос в том числе я обсуждал на встрече в МИД России… Я знаю, что их больше ста, но конкретной цифры у меня нет», — сказал он.

Кроме того, главный уполномоченный Армении по делам диаспоры уточнил, что общение с Баку ведется в данный момент и для того, чтобы выяснить, сколько людей оказалось в азербайджанском плену.

«Из-за военных действий понятно, что у нас есть список людей, которые мы знаем, что находятся в Азербайджане, и еще есть список пропавших без вести. И в данном случае цифры постоянно меняются», — пояснил Синанян.

Также он указал, что армянские власти надеются на то, что российская сторона и в дальнейшем будет способствовать Еревану в урегулировании данного вопроса.

«Мы надеемся, что в работе с Российской Федерацией мы сможем добиться успеха. Российская сторона давала заверения, что будет содействовать урегулированию этого вопроса, и мы верим им. Затягивание этого вопроса отодвигает запуска диалога между Арменией и Азербайджаном», — добавил главный уполномоченный республики по делам диаспоры.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские сапёры в Нагорном Карабахе с начала осуществления миротворческой миссии разминировали свыше полутора тысяч гектаров территории и 484 км дорог.