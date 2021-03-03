Рим, , 09:06 — REGNUM Сотрудники итальянского телеканала RAI принесли официальные извинения Польше за то, что в одном из сюжетов была использована фраза «польский лагерь Освенцим» в отношении построенного нацистами во время оккупации концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим. Об этом 3 марта сообщает Polskie Radio 24.

«Мы приносим извинения посольству Польши в Риме, польскому народу и всей республике за некорректную характеристику нацистского концентрационного лагеря. Мы использовали эту формулировку без умысла обидеть или очернить Польшу или польскую историю, а лишь исходя из территориальной принадлежности лагеря. Впредь будем использовать только официально принятые наименования подобных объектов», — говорится в сообщении.

Извинения от RAI были обнародованы после того, как посольство Польши в Италии отреагировало на один из сюжетов телеканала.

Польские дипломаты написали руководству телеканала письмо, в котором указали, что фраза «польский лагерь Освенцим» противоречит определениям, принятым в ООН и ЮНЕСКО, а также не соответствует исторической действительности и может ввести зрителей в заблуждение.