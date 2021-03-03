Обнинск, Калужская область, 3 марта, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Первый компонент вакцины от COVID-19 «Спутник V» получили 3600 жителей Обнинска Калужской области, 2098 жителей получили второй компонент, сообщили 2 марта корреспонденту ИА REGNUM в городской клинической больницы №8 ФМБА России.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса.

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По словам врио главного врача больницы Михаила Сергеева, вакцинация в Обнинске достаточно востребована, желающих привиться немало.

«Горожане переносят вакцинацию хорошо — без нежелательных последствий. В отдельных случаях в после прививки наблюдается повышение температуры, слабость, недомогание, но это нормальная реакция на прививку и все эти проявления исчезают в течение одного-двух дней», — сказал Михаил Сергеев.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Обнинске стабилизируется. В инфекционном стационаре проходит лечение 31 пациент (у 25 подтверждена новая коронавирусная инфекция, шесть пациентов госпитализированы с пневмонией). За неделю поступило 16 пациентов, выписано восемь. По согласованию с региональным Минздравом и ФМБА России в больнице планируют постепенно сокращать койки инфекционного корпуса. Амбулаторно наблюдается 329 пациента с подтвержденным COVID-19. Еще 43 жителя Обнинска госпитализированы в медицинские стационары области, перепрофилированные под работу с COVID-19 и подозрением на него.