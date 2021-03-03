Калуга, 3 марта, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Ковидный госпиталь должен быть сдан в Калуге к сентябрю 2021 года, заявил 2 марта на заседании расширенной коллегии регионального министерства здравоохранения губернатор области Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

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»Чтобы не повторять таких потрясений, как в прошлом году, мы приняли решение построить рядом с областной инфекционной больницей ковидный госпиталь. Это делается для того, чтобы в случае возникновения подобных ситуаций у нас не было необходимости закрывать или перепрофилировать больницы, лишая пациентов остро нужной квалифицированной помощи», — сказал Владислав Шапша

В Калужской области на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в 2020 году было выделено 3 млрд 95 млн рублей. С COVID-19 сражались 1 736 врачей, 4 098 средних медработников, 353 сотрудника скорой медицинской помощи, 671 младший медработник. В регионе максимально разворачивалось 2 400 ковидных коек. В девяти лабораториях медицинских учреждений было выполнено 452 466 тестов на COVID-19.