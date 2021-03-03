Москва, , 04:52 — REGNUM Свыше полутора тысяч гектаров территории и 484 км дорог разминировали российские сапёры в Нагорном Карабахе с начала осуществления миротворческой миссии. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1548 га территории, 484 км дорог, 1524 домостроения, в том числе 30 социально значимых объектов», — говорится в сообщении.

Всего в пределах зоны ответственности обнаружено почти 25 тыс. боеприпасов.

Напомним, работы в регионе проводит Международный противоминный центр Минобороны России. Миссия осуществляется в рамках совместного заявления, принятого 9 ноября 2020 года главами Армении, Азербайджана и России.

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