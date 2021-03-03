Тегеран, , 08:52 — REGNUM 2 марта посол Армении в Иране Арташес Туманян заявил, что банковские санкции вызвали проблемы в торговых отношениях Тегерана с другими государствами, но эти проблемы могут быть решены путем сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Иранские компании, зарегистрированные у армянского партнера, сотрудничают с армянскими банками», — сказал он, подчеркнув, что, учитывая, что армянские банки работают с мировыми банками, нет никаких проблем для иранских экономических действий в Армении и финансового обмена между банками двух стран.

«Иранцы, независимо от валюты, могут полагаться на армянские банки и осуществлять экономическую деятельность, поскольку в этом отношении нет никаких ограничений», — отметил он.

Туманян также сообщил, что гидроэлектростанции, ветряные и солнечные электростанции, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и пищевая промышленность, а также автомобилестроение относятся к числу вопросов, которые очень подходят для инвестиций в Армению.

«Армения также выросла в области информационных технологий, и большинство ее партнеров — европейские, американские и индийские компании», — сказал он, отметив: «Мы можем осуществлять сотрудничество в этой области и с Ираном».