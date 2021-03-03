Тегеран, , 09:06 — REGNUM 2 марта в Тегеране состоялась конференция по ирано-сирийским торговым возможностям для изучения путей расширения торговли, а также предоставления низких торговых тарифов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Конференция, спонсируемая ирано-сирийской торговой палатой, направлена на обнуление 4%-ного тарифа на иранский экспорт в Сирию и ослабление запрета на экспорт 80 товарных позиций в эту страну. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На конференции присутствовали глава иранской Организации по развитию торговли Хамид Задбум, директор ирано-сирийской совместной палаты Кейван Кашефи и группа экономических активистов.

Кашефи объявил о плане разрешить экспорт всех товаров иранского производства в Сирию, заявив, что Объединенная торговая палата предоставит иранским бизнесменам полную информацию.

Конференция проходит в связи с тем, что власти страны недавно открыли иранскую торговую палату в Дамаске и намерены провести постоянную выставку ряда иранских товаров, а также создать бизнес-среду для экспортеров.

Ранее генеральный директор Организации содействия торговле Ирана (TPO) Фарзад Пилтан заявил, что потенциал торговых обменов между Исламской Республикой и Сирией составляет 1,5 миллиарда долларов.