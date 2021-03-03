Тегеран, , 09:05 — REGNUM Незаконное применение силы против Йемена является нарушением Устава ООН, а также принципа самоопределения народов, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Эсмаил Багаи Хамане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 марта.

В заявлении, зачитанном на виртуальном гуманитарном мероприятии высокого уровня по Йемену, Багаи Хамане отметил, что Исламская Республика Иран высоко ценит любую добросовестную инициативу, направленную на облегчение боли и страданий йеменского народа, который подвергается жестокому обращению в условиях навязанной ему агрессивной войны.

«Иран предпринимал согласованные усилия по доставке гуманитарной помощи Йемену в ходе кризиса, в том числе и во время нынешней пандемии. К сожалению, наши усилия оказались неэффективными из-за так называемой коалиции», — подчеркнул иранский дипломат.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН Марк Лоукок заявил, что прекращение войны — это то, что больше всего необходимо для того, чтобы остановить катастрофу.