Гуйян, Китай, , 02:47 — REGNUM Провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая, являющаяся домом популярного в Китае алкогольного бренда Kweichow Moutai намерена наращивать развитие алкогольной отрасли, сообщает агентство Синрьхуа.

Согласно плану, Гуйчжоу станет базой ликеро-водочной промышленности мирового класса. План нацелен на то, чтобы годовой объем производства китайской водки байцзю, изготовленного из сорго и других зерновых культур, достиг 600 тыс. килолитров к 2025 году.

Между тем, провинция также ожидает, что общий объем производства ликероводочной промышленности достигнет 250 млрд юаней (около $38,6 млрд) к тому же году.

В дополнение к Kweichow Moutai, Гуйчжоу стремится продвигать больше отечественных брендов алкоголя и неуклонно расширять производственные мощности, обеспечивая поставку качественных ингредиентов.