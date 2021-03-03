Джуба, , 01:04 — REGNUM Десять человек, находившиеся на борту небольшого самолета, стали жертвами авиакатастрофы в штате Джонглей на востоке Южного Судана, 2 марта передает радиостанция Tamazuj.

Воздушное судно разбилось сразу после взлета с аэродрома. Оно должно было взять курс на столицу страны Джубу. В числе погибших двое пилотов. Причины инцидента устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта пять человек погибли в результате падения самолета Beechcraft B300 King Air 350 в городском округе Цзиань китайской провинция Цзянси.

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