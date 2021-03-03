Киншаса, , 00:09 — REGNUM Первые дозы вакцины AstraZeneca были доставлены 2 марта в столицу Демократической Республики Конго Киншасу. Всего прибыло 1,7 миллиона доз. Об этом сообщает Jeune Afrique.

министр здравоохранения ДРК Этени Лонгондо «Мы заказали около 6 миллионов вакцин и ищем финансирование для заказа других вакцин для использования в районах, где свирепствуют южноафриканские или английские варианты. Первая партия 1,7 миллиона доз прибывает в Киншасу уже во вторник».

Также министр здравоохранения заявил, что ДРК сделала вакцинацию одним из приоритетных направлений борьбы с коронавирусом и что её целью является повышение коллективного иммунитета, снятие различных ограничений, связанных с пандемией, и восстановление нормальной жизни.

Сама вакцинация начнется 1 апреля. В приоритетные категории по вакцинации войдут медицинские и социальные работники, лица с хроническими заболеваниями или старше 55 лет. Первые вакцинации будут проведены в Киншасе и провинциях Северное Киву, Центральное Конго, Верхняя Катанга.