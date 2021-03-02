Мельбурн, Австралия, , 23:43 — REGNUM Житель Мельбурна (Австралия) подал на компанию Apple в суд после того, как его экземпляр iPhone X взорвался прямо в кармане его одежды. Об этом 2 марта сообщает портал Wccftech.

Пострадавший рассказал, что он сидел за столом в офисе и в какой-то момент сначала услышал хлопок, а затем — странный шипящий звук. Он почувствовал боль в ноге, но не сразу понял, что произошедшее связано со смартфоном.

Мужчина утверждает, что получил ожог второй степени. Он также сообщил, что попытался связаться с Apple, однако компания не ответила на его запрос, после чего владелец взорвавшегося iPhone X решил обратиться в суд.

Стоит отметить, что в iPhone X используется аккумулятор ёмкостью 2716 мАч. Компания Apple представила этот смартфон в сентябре 2017 года.

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