Ла-Пас, , 23:17 — REGNUM В Боливии на территории университета Эль-Альто в ходе студенческого собрания погибли пять человек, сообщает 2 марта издание Explica.

По предварительным данным, студенческое собрание переросло в потасовку, в результате которой возникла давка и рухнули ограждения.

«На данный момент известно о пяти погибших и трех пострадавших, которые находятся в реанимации», — сообщил по этому поводу министр Карлос дель Кастильо на своей странице в Facebook.

Президент Боливии Луис Арсе уже выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также выразил надежду на выяснение причин трагедии.

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