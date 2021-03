Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Mondo Music объявила о переиздании виниловых пластинок с саундтреками видеоигр Silent Hill и The Last of Us. Об этом 2 марта сообщает портал Game Rant.

Отмечается, что компания вскоре выпустит в продажу пластинки с музыкой из первой и второй частей Silent Hill, а также из игр The Last of Us и The Last of Us Part II. Пластинки должны появиться в онлайн-магазине Mondo Music 3 марта 2020 года.

https://twitter.com/MondoNews/status/1366448317966729216

Напомним, музыку к играм серии Silent Hill написал японский композитор Акира Ямаока. Над созданием саундтрека к The Last of Us работал аргентинский музыкант Густаво Сантаолалья.