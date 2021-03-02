Женева, Швейцария, , 22:41 — REGNUM В странах Европы наблюдаются первые признаки возобновления роста заболеваемости COVID-19. Об этом заявил 2 марта глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«После снижения заболеваемости COVID-19 в регионе с начала февраля появились первые признаки её возобновления в Центральной и Восточной Европе и на Балканах», — написал он в своём Twitter.

Клюге также отметил, что из десяти стран мира с наибольшим приростом инфицированных за последние сутки четыре расположены в европейском регионе. В связи с этим он подчеркнул необходимость сохранения всех мер, направленных на сдерживание распространения вируса.

Напомним, накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что на минувшей неделе в мире впервые за последние два месяца было зафиксировано увеличение числа новых случаев заболевания COVID-19.

Специалисты ВОЗ не исключают, что рост показателей может быть связан со смягчением ограничительных мер в разных странах, циркуляцией новых штаммов SARS-CoV-2 и потерей бдительности у граждан.

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