Вашингтон, , 22:31 — REGNUM Антироссийские санкции введут США за то, что в России якобы применяется против граждан химическое оружие, сообщается 2 марта в заявлении Госдепа.

«Сегодня госсекретарь установил, что правительство Российской Федерации применило химическое оружие против своих граждан в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия», — говорится в документе.

Санкции будут применены через 15 дней после этого сообщения. России не будет оказываться, в соответствии с санкциями, помощь, которую предполагал закон Штатов 1961 года об иностранной помощи. Исключение составляет «срочная гуманитарная помощь».

Кроме того, в Россию из Штатов не будут поставлять каких-либо военных изделий. Ещё Вашингтон прекращает предоставление Москве лицензий и разрешений на экспорт вооружений.

Также санкции предполагают остановку американских программ по иностранному военному финансированию с участием российской стороны. России не будет предоставлено никаких кредитов и никакой финансовой помощи, включая операции с Экспортно-импортным банком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский минфин объявил о введении санкций в отношении семи российских должностных лиц. Поводом стало приговор блогеру Алексею Навальному, вынесенный в феврале в Москве.

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