Лос-Анджелес, США, , 22:06 — REGNUM Популярный голливудский актёр актёр Уилл Смит намекнул, что может заняться политикой. Об этом 2 марта сообщает портал Comicbook.

Смит сказал об этом в очередном выпуске политического подкаста Pod Save America, во время беседы с режиссёром и продюсером Джоном Фавро.

«Я обязательно внесу свой вклад, независимо от того, останется ли он художественным или, в какой-то момент, выйдет на политическую арену», — сказал Смит.

Напомним, потоковый сервис Netflix сейчас показывает политическую программу Уилла Смита Amend: The Fight For America. В рамках этого шоу актёр исследует историю борьбы за равноправие в США.

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