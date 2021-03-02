Москва, , 21:22 — REGNUM Введение санкций, в том числе, касающихся визовых ограничений для отдельных российских граждан, вынуждает страну ответить США на недружественные действия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Формулировка, с которой США заявляют о введении санкций в связи с делом «берлинского пациента» против 14 организаций — за «производство биологического и химического оружия» — не выдерживает никакой критики и не имеет никакого аргументированного основания. Отравление российского несистемного оппозиционера не доказано, никаких фактов наши западные оппоненты предоставить не желают и не могут, поскольку их не существует», — заявил Железняк.

Он указал на непреодолимое желание США продолжать курс на сдерживание России путём незаконных санкций, шантажа, давления и прочих форм недобросовестной конкуренции.

Министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального семь должностных лиц России, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Американские власти также ввели санкции против 33-го Центрального научно-исследовательского института и 27-го Научного центра Минобороны, а также российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

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