Лос-Анджелес, США, , 21:00 — REGNUM В сеть выложили новые кадры будущего фильма «Годзилла против Конга». Три изображения были опубликованы 2 марта на портале We Got This Covered.

Одно из них показывает сцену, в которой залезший на небоскрёб Конг замахивается на Годзиллу чем-то, что напоминает башенный кран. На втором кадре запечатлен момент битвы монстров, а на третьем изображении пользователи могут видеть Милли Бобби Браун и других актёров.

https://twitter.com/TheGeekOficial/status/1366809593981059072

Напомним, премьера фильма «Годзилла против когда» запланирована на 25 марта 2021 года. Снимает его режиссёр Адам Вингард («Тебе конец!», «Гость», «Тетрадь смерти»).

