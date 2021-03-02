Киев, , 20:36 — REGNUM Российская сторона должна взять на себя политическую ответственность за реализацию решений по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом говорится в официальном комментарии украинской делегации по поводу раунда переговоров, состоявшегося сегодня, 2 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Украинская сторона подчеркивает, что ответственность России является главным условием реализации политической части соглашений по Донбассу.

«Российская сторона должна взять на себя полную политическую ответственность за договоренности, которые заключило ее руководство на высшем международном уровне… Сейчас россияне уклоняются от признания такой ответственности и продолжают настаивать, что РФ является лишь посредником в конфликте на уровне с ФРГ, Францией и ОБСЕ», — говорится в комментарии.

В заявлении говорится, что российская делегация пытается подчинить все вопросы (гуманитарные, вопросы безопасности, экономические) своей политической цели — «заставить Украину и ОБСЕ вести прямые переговоры с представителями квази-государственных марионеточных образований как с полномочными представителями одной из сторон конфликта».

«Украинская сторона расценивает такие заявления как проявление неуважения к государствам-участницам Нормандского формата и международных организаций, задействованных в решении конфликта, и как намерение достичь собственных политических целей за счет нарушения соответствующих международных договоренностей», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня член украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Сергей Гармашсообщил о поражении украинской стороны в ходе очередных переговоров. Представитель Киева конкретизировал, что поражение заключается в том, что на заседании рабочей группы по политическим вопросам впервые право голоса получили эксперты из Луганска и Донецка, под «покровительством» ОБСЕ.