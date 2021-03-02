Киев, , 17:35 — REGNUM Член украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Сергей Гармаш сообщил о поражении украинской стороны в ходе очередных переговоров сегодня, 2 марта.

Свое мнение Гармаш выразил через социальные сети и в эфире украинского телевидения.

Представитель Киева конкретизировал, что поражение заключается в том, что на заседании рабочей группы по политическим вопросам впервые право голоса получили эксперты из Луганска и Донецка, под «покровительством» ОБСЕ.

«До этого, четыре заседания, эксперты республик Донбасса присутствовали, но молчали. И вот они заговорили! В начале было слово… За все время сегодняшних консультаций — а я ушёл минут за 10 до окончания этого фарса — представитель России говорил всего секунд 30», — информирует Гармаш.

Также он заявил, что модератор от ОБСЕ посол Морель «давил» на Украину, чтобы в ходе переговоров обсуждался план урегулирования от республик Донбасса, «хотя они не члены контактно группы и это прямое нарушение Минских соглашений».

Глава делегации Украины Леонид Кравчук сегодняшний раунд переговоров пока не комментировал.

ИА REGNUM напоминает, что 1 марта, накануне переговоров, Гармаш заявил, что у Украины есть возможность вернуть контроль над «отдельными районами Донецкой и Луганской областей» в течение ближайшего десятилетия. По его словам, задача Киева — «просто создавать условия, когда Россия может захотеть выйти, то есть постоянно целенаправленно ослаблять противника по всем фронтам и использовать те геополитические возможности, которые время от времени возникают».