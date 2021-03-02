Москва, 2 марта, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Лучше всего с ростом цен на продукты питания бороться не ограничительными мерами, а повышением уровня благосостояния населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя информацию о том, что продукты в России за год подорожали на 8,2%

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

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По мнению экономиста, в России нужно субсидировать за счет бюджета льготные цены, а также вводить продуктовые талоны для наиболее нуждающихся слоев населения.

«Лучшее лекарство от роста цен — рост экономики и рост доходов. В 2000-е мы не замечали двухзначную инфляцию, поскольку реальные доходы и зарплаты росли сильнее. В текущих условиях нельзя просто закрыть экспорт и зафиксировать цены — это приведет только к падению уровня производства и инвестиций в секторе», — сказал Манкевич.