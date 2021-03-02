Подгорица, , 19:52 — REGNUM Жители черногорского города Мойковац заявили, что они против хвостохранилищ и разрушения окружающей среды в их городе. В Мойковаце было объявлено об открытии свинцово-цинковых рудников и строительстве хвостохранилищ.

О возобновлении работы рудника официально сообщила швейцарская горнодобывающая компания Tara Resources.

Компания заявляет, что будет соответствовать стандартам Евросоюза, а ЮНЕСКО будет внимательно следить за ситуацией в отношении заявленного строительства хвостохранилища рядом с национальным парком Биоградска гора.

«Сегодня исполняется десять лет с момента восстановления этой экологической бомбы в нашем городе, и вместо того, чтобы праздновать ее, мы снова опасаемся, что новая шахта навсегда разрушит наш город», — заявили жители Мойковаца, обратившись в редакцию портала CdM.