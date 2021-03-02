Москва, 2 марта, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Для того, чтобы не допускать резкого роста цен на продукты питания, власти РФ должны развивать конкуренцию и улучшать условия для развития малого и среднего предпринимательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил председатель регионального политсовета «Партии Роста» в Московской области, предприниматель Олег Чернов, комментируя новость о том, что в РФ за год цены на еду выросли почти в 8 раз сильнее, чем в странах ЕС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Крупы

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"В России цены на продовольствие регулирует не рынок, а монополии, — сказал Чернов. — Необходимо развитие конкуренции, слаженная работа ФАС с соответствующими правительственными структурами, чтобы создать всю нормативную базу и соответственно условия для развития малого и среднего предпринимательства во всех сферах сельского хозяйства, производства продуктов питания. Все программы поддержки должны прежде всего работать на содействие малому бизнесу, развивая конкуренцию и создавая новые предприятия, начиная с сырья и заканчивая переработкой и получением продуктов питания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов назвал три причины, обуславливающие резкий рост цен на продовольствие.