Чебоксары, 2 марта, 2021, 19:01 — ИА Регнум. В Чувашии после сильных снегопадов дорожные и коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

ИА REGNUM На обочинах в Чебоксарах — снежные горы

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По данным минтранса, за два дня сугробы в республике выросли на 15 см, коммунальные службы и дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Устраняются снежные отложения с проезжей части, выполняется противогололёдная обработка.

Региональные власти отмечают, что в ближайшие сутки ожидается новая волна снегопадов, поэтому спецтехника работает в круглосуточном режиме. В ночную смену на республиканских и федеральных дорогах выходят более 126 единиц техники, на местных — свыше 200.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 и 4 марта ожидается снежная погода. За трое суток (2—4 марта) может выпасть до 30% месячной нормы, а 5 марта прогнозируется резкое похолодание, которое может продержаться до 10 марта.