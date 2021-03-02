Москва, 2 марта, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Рекордное для первых чисел марта потепление зафиксировано на западе и северо-западе России, сообщает 2 марта российский Гидрометцентр.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Северная Двина

Синоптики заявляют о рекордно высоких температурах воздуха для начала календарной весны.

«1 марта в Псковской и Тверской областях температура повысилась местами до +5… +8 градусов. Резко потеплело и в Архангельской области, местами до +3 градусов, что тоже является одной и самых высоких температур для начала календарной весны», — указано в сообщении Гидрометцентра.

Потепление связано с атлантическим циклоном, который продвигается по северу европейской части России в сторону Полярного Урала.

По мнению метеорологов, на западе европейской части России будет сохраняться повышенный температурный фон, но ближе к концу недели вероятно похолодание.

Кроме того, сообщается о возможных осадках в виде мокрого снега и дождя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о мощном арктическом вторжении, которое ожидает Россию в период с 5 по 10 марта и может принести новое похолодание до минус 10 градусов по шкале Цельсия.