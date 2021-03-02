Бишкек, 2 марта, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Правительство должно обеспечить для населения доступные цены на лекарства и соответствующий механизм регулирования их стоимости. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов на совещании по вопросам регулирования цен на медикаменты.

Gov.kg Улукбек Марипов

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Высокопоставленный чиновник отметил продолжающееся в стране повышение цен на лекарственные препараты и завышенную в несколько раз стоимость многих из них.

«Это обстоятельство в корне не устраивает нас. Я буду держать под личным контролем вопрос цен на лекарства», — подчеркнул он.

Подводя итоги совещания, глава правительства поручил чиновникам в недельный срок представить предложения по механизмам контроля цен на лекарства, а также провести работу с представителями аптечных сетей по вопросам ценовой политики на лекарства.

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