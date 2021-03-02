Симферополь, , 17:20 — REGNUM На 12,256 млн кубометров пополнились водохранилища в Крыму за февраль, данные опубликовало правительство Республики Крым 2 марта.

Общий суммарный объём воды в крымских водохранилищах, расположенных в руслах рек, ко 2 марта составил 48,308 млн кубометров. Это на 12,256 млн кубометров больше, чем месяц назад, и на 11,636 млн кубометров больше, чем к началу зимы. По данным Крымского гидрометцентра, приток воды в Белогорское водохранилище составил 4,477 млн кубометров, в Симферопольское — 1,065млн кубических метров, в Счастливое — 1,573 млн, в Партизанское — 1,712, в Чернореченское — 9,486 млн кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым с лета 2020 года испытывает дефицит пресной воды из-за сильной засухи и маловодья. С августа в части муниципалитетов региона вода подаётся по графику. Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что полностью решить вопрос дефицита воды в Крыму можно только через опреснение.