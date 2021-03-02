Техас, , 17:18 — REGNUM Из-за морозов в Техасе обанкротился один из самых старых энергетических кооперативов США Brazos Electric Power Cooperative Inc., сообщает 2 марта Bloomberg.

Кооператив Brazos, который долгое время был одним из лидеров на рынке электроэнергии, подал заявление о банкротстве после того, как недавние снегопады в Техасе нанесли удар по системе энергосбережения всего штата.

До этого Bazos обеспечивал электроэнергией примерно 1,5 млн жителей Техаса.

Представители кооператива заявили, что компания была финансово устойчива, но аномальные холода нарушили работу производства и привели к появлению долгов на сумму $2,1 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, не менее 3,1 млн человек остались без электроэнергии из-за снежных бурь в 25 штатах на Среднем Западе и в южной части США. Наибольший удар стихии испытал на себе Техас, где более 2,8 млн человек лишились доступа к электроэнергии.